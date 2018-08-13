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İçişleri Bakanlığından dan " manipülasyonu"na soruşturma

İçişleri Bakanlığından, dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 hesabına ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı:"Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır"

İçişleri Bakanlığından 346 hesaba soruşturma

İçişleri Bakanlığından, dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 hesabına ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde ekonomisine yönelik manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edildiği ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 11:39
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