İçişleri Bakanlığından, dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabına ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edildiği ve gerekli yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

