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Başsavcılık harekete geçti! Ekonomik güvenliği tehdit edenlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan ekonomik tehditlere soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'un perde arkasındaki güçler olarak belirttiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliği ile ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar gerçekleştiren yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren telkinlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın , , SPK mevzuatı gibi kanun maddeleri uyarınca yürütüleceği belirtildi.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 10:02
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