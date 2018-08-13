Başsavcılık harekete geçti! Ekonomik güvenliği tehdit edenlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'un perde arkasındaki güçler olarak belirttiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliği ile ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar gerçekleştiren yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren telkinlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı gibi kanun maddeleri uyarınca yürütüleceği belirtildi.