Yol Durumu
  1. İstanbul'dan sonra Ankara'da da düğmeye basıldı
  2. İçişleri Bakanlığından 346 hesaba soruşturma

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: bu süreçten güçlenerek çıkacaktır

Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Beştepeden flaş uyarı: Kimse itibar etmesin!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." ifadesini kullandı.

"KİMSE İTİBAR ETMESİN"

Kalın, Twitter hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin, "Hazine ve , Merkez Bankası, , SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." paylaşımında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 11:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar