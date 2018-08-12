ABD'nin haksız yaptırımları ve Türkiye'ya karşı apaçık ilan ettiği ekonomik savaş neticesinde yükselen döviz, Türkiye'deki vatan hainlerini de gün yüzüne çıkardı. Krizi fırsat bilen provokatörler sosyal medyadan harekete geçti.
EKONOMİK KAOS VE İSYAN PEŞİNDELER
Siyasi çıkarları uğruna ülkeyi feda edecek hainler, ABD'nin saldırılarını fırsat bilerek ülkede panik ve kaos yaratma peşine düştü.
Doların spekülatif yükselişini fırsat bilen provokatör, sözde iktisatçı Mustafa Sönmez, sosyal medyadan "iflas ilanı, bankalardan paranızı çekemeyebilirsiniz, ATM'ler çalışmayabilir" gibi yalan ve provokasyon kokan paylaşımlarla panik ve korku yaratma peşine düştü.
EMNİYET GÖREVE
Sosyal medyadan provokatif paylaşımları eleştiren vatandaşlar kaos peşine düşen hain Mustafa Sönmez'e yönelik şikayetlerini dile getirdiler. "Emniyet göreve" yorumları yapan vatandaşlar, söz konusu yalan haberler hakkında gereğinin yapılmasını talep ettiler...
EKONOMİK KAOS VE İSYAN PEŞİNDELER
Siyasi çıkarları uğruna ülkeyi feda edecek hainler, ABD'nin saldırılarını fırsat bilerek ülkede panik ve kaos yaratma peşine düştü.
Doların spekülatif yükselişini fırsat bilen provokatör, sözde iktisatçı Mustafa Sönmez, sosyal medyadan "iflas ilanı, bankalardan paranızı çekemeyebilirsiniz, ATM'ler çalışmayabilir" gibi yalan ve provokasyon kokan paylaşımlarla panik ve korku yaratma peşine düştü.
EMNİYET GÖREVE
Sosyal medyadan provokatif paylaşımları eleştiren vatandaşlar kaos peşine düşen hain Mustafa Sönmez'e yönelik şikayetlerini dile getirdiler. "Emniyet göreve" yorumları yapan vatandaşlar, söz konusu yalan haberler hakkında gereğinin yapılmasını talep ettiler...
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