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  1. "Bu ekonomik savaşta hepimize görev düşüyor"

Solcu maskeli Amerikan uşakları dan provokasyon peşinde!

ABD'nin 'ye ekonomik yaptırımlar üzerinden açtığı savaş Türkiye'deki birçok hainin de gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Türkiye'nin adeta ikinci 15 Temmuz'u olan bu ekonomik saldırıları fırsat bilen vatan hainleri gerek dan gerek televizyonlardan skandal provokasyonlara imza attılar

Solcu maskeli Amerikan uşaklarından skandal provokasyon
ABD'nin haksız yaptırımları ve 'ya karşı apaçık ilan ettiği ekonomik savaş neticesinde yükselen döviz, Türkiye'deki vatan hainlerini de gün yüzüne çıkardı. Krizi fırsat bilen provokatörler dan harekete geçti.



EKONOMİK KAOS VE İSYAN PEŞİNDELER
Siyasi çıkarları uğruna ülkeyi feda edecek hainler, ABD'nin saldırılarını fırsat bilerek ülkede panik ve kaos yaratma peşine düştü.
Doların spekülatif yükselişini fırsat bilen provokatör, sözde iktisatçı , sosyal medyadan "iflas ilanı, bankalardan paranızı çekemeyebilirsiniz, ATM'ler çalışmayabilir" gibi yalan ve provokasyon kokan paylaşımlarla panik ve korku yaratma peşine düştü.



EMNİYET GÖREVE
Sosyal medyadan provokatif paylaşımları eleştiren vatandaşlar kaos peşine düşen hain Mustafa Sönmez'e yönelik şikayetlerini dile getirdiler. " göreve" yorumları yapan vatandaşlar, söz konusu yalan haberler hakkında gereğinin yapılmasını talep ettiler...

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 01:39
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