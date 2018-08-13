Yol Durumu
  1. Bosch Türkiye'ye milyarlık yatırım için hazırlanıyor
  2. Başkan Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor

Ekonomide ruhu 'yi hizaya getirdi

'nin cumhurbaşkanı adayı , 'nin Türk ekonomisi üzerine çektiği operasyona "'na müdahale etmeyin, 'u durdurun" sözleriyle çanak tutarak muhaliflik adı altında ABD safında hareket etmişti. İnce dan yaptığı "Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız." paylaşımıyla "Ekonomide ruhu CHP'yi hizaya getirdi." dedirtti.

Ekonomide 15 Temmuz ruhu CHPyi hizaya getirdi

dolar üzerinden operasyon çekince hemen ABD'nin tarafında yer alan 'li , "Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız." diyerek fena çark etti.

İNCE FENA ÇARK ETTİ

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. İktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsak da, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz.

"MERKEZ'E MÜDAHALE ETMEYİN, KANAL İSTANBUL'U DURDURUN" DEMİŞTİ

Muharrem İnce, daha önceki Twitter paylaşımlarında, doların düşmesi için "Danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı, 'na müdahaleden vazgeçilmeli ve gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli." diyerek ABD safında hareket etmişti.

Etiketler: , , , , , ,
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 16:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar