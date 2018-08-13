ABD dolar üzerinden operasyon çekince hemen ABD'nin tarafında yer alan CHP'li Muharrem İnce, "Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız." diyerek fena çark etti.

İNCE FENA ÇARK ETTİ

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası topluma, özellikle bize yönelik saldırgan bir tutum takınan ABD yönetimine karşı tavrımızı açıkça ortaya koymalıyız. İktidarın uyguladığı yanlış politikaların karşısında olsak da, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarının sonuna kadar yanında olduğumuzu ilan etmeliyiz.

"MERKEZ'E MÜDAHALE ETMEYİN, KANAL İSTANBUL'U DURDURUN" DEMİŞTİ

Muharrem İnce, daha önceki Twitter paylaşımlarında, doların düşmesi için "Danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı, Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçilmeli ve Kanal İstanbul gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli." diyerek ABD safında hareket etmişti.