Başkan Erdoğan: İhanet şebekeleri spekülasyon yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'deki Büyükelçiler Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Erdoğan, son zamanlarda yaşanan dövizdeki dalgalanmalar konusunda konuşurken, ekonomi üzerinden sosyal medya da spekülasyon yaratanları işaret ederek şunları söyledi:"Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Şu anda bizim bu olaylar karşısında temkinli şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Biz kur şöyle oldu, böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye 'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır. Bu konuda rahat olun. Ülke olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermedik

Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var. Bunlara karşı da yargımız tedbirlerini almıştır, üzerine gidiyor. Sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Neye göre bunu söylüyorsun? Bunlar ihanet şebekesi. Ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz. Neyse gereken bedeli ödeteceğiz. Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz." dedi.