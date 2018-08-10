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operasyona çanak tuttu 'un iptalini istedi

'nin cumhurbaşkanı adayı ABD'nin Türk ekonomisi üzerine çektiği operasyona çanak tutarak gibi Türkiye için önemi yüksek olan projelerin iptalini istedi.

Muharrem İnce operasyona çanak tuttu Kanal İstanbulun iptalini istedi

Dolar bugün sabah saatlerinde saniyeler içerisinde yükseldi ve 6 lirayı geçerek 6,27'yi gördü. Bir süre sonra hızla düşüş gösteren dolar kuru saat 11.30 sularında 5,98'e indi.

'nin cumhurbaşkanı adayı doların sert yükselişinin ardından twitter üzerinden bir dizi açıklama yaptı. İnce, Sivas ve Erzincan mitinglerinde yaptığı çağrıları yeniledi, Başkan Erdoğan'a 'istirham ediyorum' ekonominin düzlüğe girmesi ve doların düşmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

"MERKEZ'E MÜDAHALE ETMEYİN, KANAL İSTANBUL'U DURDURUN"
Muharrem İnce'nin twitter paketine göre doların düşmesi için danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı. Yine İnce'nin taleplerine göre, Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçilmeli ve gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli.

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 11:44
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