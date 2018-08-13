MERKEL'DEN DE TÜRKİYE'YE DESTEK GELDİ!

Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'nın Türkiye'de ekonomik refah görmek istediğini ve Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlaması gerektiğini söyledi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili soruyu yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız

olmasını sağlamak için her şey yapılmalı" dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor. Bu bizim yararımıza" şeklinde konuştu.



ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE DESTEK



Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de, Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "İstikrarlı Türkiye, Almanya'nın çıkarınadır" dedi.



ALMAN BAKAN'DAN TRUMP'A TÜRKİYE ELEŞTİRİSİ



Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier dün Bild Am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmişti. ABD'nin Türkiye ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulamasını eleştiren Altmaier, "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor. Yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" demişti.