Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young'ı makamında kabul etti.
Ana gündem maddesini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamına alınan yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisinin oluşturduğu görüşmede, Bosch'un Türkiye ve Ortadoğu'dan Sorumlu Hükümet ve Dış İlişkiler Direktörü Yasin Akdere de hazır bulundu.
Varank, buradaki konuşmasında, Bosch Türkiye'nin 5 yılda tamamlayacağı üretim tesisinin cari açığın azaltılmasında önemli rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bosch Türkiye'nin Bursa'da yapacağı 1,2 milyar liralık yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacak. Böylece 45 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek. Bu yatırımın cari açığın azalmasına 230 milyon dolar katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ülke olarak, Bosch'un yeni yatırımlar için Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de yatırım yaparak ekonomimize katkı sağlayan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan tüm şirketler bizim şirketimizdir. Biz, yatırımcı açısından yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz. Hepsi başımızın tacıdır."
"BU YATIRIM TÜRKİYE'DEKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK"
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Young da tesis için verilen desteklerden memnun olduklarını vurgulayarak, tesiste üretilenlerin Türkiye ve ihracat yapılan diğer ülkeler için önemli olacağını bildirdi.
Bosch Grubu olarak, Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiklerine dikkati çeken Young, "Türkiye, aynı zamanda Bosch için önemli bir üretim, ihracat ve Ar-Ge üssü konumunda bulunuyor. Bu yatırım, Türkiye'deki varlığımızı daha da güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu.
MERKEL'DEN DE TÜRKİYE'YE DESTEK GELDİ!
Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'nın Türkiye'de ekonomik refah görmek istediğini ve Türkiye'nin Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlaması gerektiğini söyledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili soruyu yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız
olmasını sağlamak için her şey yapılmalı" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor. Bu bizim yararımıza" şeklinde konuştu.
ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE DESTEK
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de, Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "İstikrarlı Türkiye, Almanya'nın çıkarınadır" dedi.
ALMAN BAKAN'DAN TRUMP'A TÜRKİYE ELEŞTİRİSİ
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier dün Bild Am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmişti. ABD'nin Türkiye ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulamasını eleştiren Altmaier, "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor. Yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" demişti.
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