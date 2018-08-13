15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok farklı yoldan Türkiye'yi işgal etme girişiminde bulunan ABD'nin amaçlarına hizmet eden medya kuruluşu FOX'a karşı başlatılan 'ABD kanalı FOX'a reklam verme' kampanyası karşılık buldu.

Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan firmaları Google, Facebook, Twitter ve Fox TV'te reklam vermeyi kesti. İşte Amerikan firmaları ve FOX'a reklam vermeyecek markalar…

Türk Telekom

Vakıf emeklilik

Biruni

Boydak

KuveytTürk

Emlak Konut

Filli Boya

Türksat



GÖZLER DİĞER FİRMALARDA

Amerikan firmaları ve Fox TV'ye reklam veren şirketlerin tümünden aynı ortak duruş bekleniyor. Şimdi gözler diğerlerinde.