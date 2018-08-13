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  1. Papaz nöbeti

manşetini haberleriyle donattı

ile ABD arasında yaşanan siyasal ve ekonomik gerilim Dolar-Lira değer kurunu da etki ediyor. Piyasalarda yaşanan hareketliliğe en çok sevinen de İngiliz gazetesi oldu.

Finansal terörün belgesi

Dünyanın en prstijli ekonomi gazetelerinden olan odağını 'ye çevirdi. sitesinin girişini adeta Türkiye ile donatan gazete, Lira'da yaşanan değer kaybına alkış tutuyor.

MANŞETTE 6 HABER

Financial Times yaşanan bu ekonomik gerginlikten kendine pay çıkartarak Türkiye'yi manşetlerine taşıdı. Siteye girildiğinde hemen anasayfada Türkiye ile ilgili özel bir bölüm ziyaretçilerini karşılıyor.

Güncel haberleri başlıklar halinde toparlayan F.T grafikler, fotoğraflar ve analizler ile süslediği yazılarında Türkiye ekonomisi üzerinden kirli algılar oluşturmaya çalışıyor. Sitenin Türkiye için oluşturulan bu özel bölümünde tam 6 adet güncel haber bulunuyor.

TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELİYORLARDI

Bunda ne var diyenler için bir açıklama; Financial Times son dönemde yaşanan döviz speklüasyonları haricinde Türkiye'yi ekonomik büyümelerinde dahi manşetine taşımamış, başarılı gelişmeler, büyüme rakamları ya da dev ihaleleri kategorilerinde en arka sıralarda yayınlamıştı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 17:28
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