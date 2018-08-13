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açıkladı: kod adlı öldürüldü

'dan yapılan açıklamada " kırsalında 7 Ağustos’ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından turuncu listede yer alan kod adlı olduğu tespit edildi" denildi.

PKKnın kritik ismi öldürüldü!
AYRINTILAR GELİYOR...
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 19:17
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