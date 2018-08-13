Ekonomik 15 Temmuzun medya ayağı FOXa reklam verme!

15 Temmuz'da istediğini alamayan ABD, ekonomik darbe girişiminde bulunurken FOX TV'de bu girişime çanak tutuyor. Her fırsatta Türkiye düşmanlığına soyunan ABD menşeeli kanala tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle sosyal medyada başlatılan kampanyada FOX'a reklam veren markalara çağrıda bulunuldu. Sosyal medya kullanıcıları "ABD kanalı FOX'a reklam verme" sloganıyla Amerikan kanalına reklam veren markaları yayınladı. İşte o markalar...