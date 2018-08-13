Ekonomik 15 Temmuzun medya ayağı FOXa reklam verme!

Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı FOX'a reklam verme!
2007 yılından bu yana her önemli virajda Türkiye'ye karşı düşmanca operasyon çeken ABD kökenli FOX TV, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıda da yine başrolde tetikçi rolünü üstlendi. Ekonomik saldırının medya işbirlikçisi Fox TV'ye karşı ülke çapında "reklam verme" kampanyası başlatıldı. Özellikle sosyal medyadan Amerikan kanalına reklam veren firmalar açıklanarak, "FOX'a reklam verme" çağrısı yapıldı. Kampanyayla "FOX'a reklam vermek, ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşta taraf olmaktır." denilerek ekonomik savaşta bu firmalara Türkiye'nin yanında olmaları ve reklamlarını finansal terörün medya merkezine dönüşen kanaldan çekmeleri istendi. İşte Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı başlatan Amerikan kanalı FOX'a reklam veren firmalar...
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:26:32 Güncelleme: 12:52:51
15 Temmuz'da istediğini alamayan ABD, ekonomik darbe girişiminde bulunurken FOX TV'de bu girişime çanak tutuyor. Her fırsatta Türkiye düşmanlığına soyunan ABD menşeeli kanala tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle sosyal medyada başlatılan kampanyada FOX'a reklam veren markalara çağrıda bulunuldu. Sosyal medya kullanıcıları "ABD kanalı FOX'a reklam verme" sloganıyla Amerikan kanalına reklam veren markaları yayınladı. İşte o markalar...
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