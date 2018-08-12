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'dan 'ye bir destek daha

'nin 'ın başkanlığında sergilediği agresif tavırlar dünyadan büyük tepki alıyor. ABD ile arasında gerginleşen ilişkilerin ardından dövizde hareketlenme yaşadı. Brunson'un tutukluluğu üzerinden Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ABD'ye bir tepki de 'dan geldi. ABD'nin yaptırım kararı aldığı İran, Türkiye'ye büyük destek verdi. İran Dışişleri Bakanı 'in açıklamasının ardından bir açıklamada Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi'den geldi. Kasımi, ABD yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi

İrandan Türkiyeye bir destek daha
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 'nin aleyhinde izlediği politikaları eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kasımi, "Türkiye ve Türk halkı, dışarıdan kontrol edilen baskılar karşısında başarılı olabilir." dedi.

Son günlerde yaşananlara ilişkin Kasımi, ABD yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye ile İran'ın birbiriyle iyi birer dost olabileceğini belirten Kasımi, "Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez." diye konuştu.

AA'nın haberine göre Kasımi, İran'a komşu olan diğer devletlerin de İran'ı yanlarında hissetmeleri gerektiğini belirterek, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemine değindi.

ZARİF DE DESTEK VERMİŞTİ
İran Dışişleri Bakanı , ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurmuştu.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 09:00
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