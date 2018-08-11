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Başkan Erdoğan, 'de kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , memleketi 'de kafeye ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğandan sürpriz ziyaret!

Başkan Erdoğan, kent merkezindeki Osman Karavin Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Caddede bulunan kafelerdeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın kendisine uzattığı düğün davetiyesini de aldı.

Ardından bir kahve dükkanına giren Erdoğan, bir çocukla ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Erdoğan, daha sonra Çaykur-Didi Stadyumu'nda oynanacak spor-Kasımpaşaspor maçına geçti.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Rize Milletvekili eşlik etti.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 20:36
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