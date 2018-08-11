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’deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında 'de 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli’de teröre ağır darbe!
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 'de 10 terörist etkisiz hale getirildi.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 19:05
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