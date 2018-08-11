İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, İç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli’deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Tunceli
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