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Başkan Erdoğan, Rize AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor. Erdoğan konuşmasında ABD'nin Rahip Brunson ile tehdidini açıklayarak "Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Biliyorsunuz dolar kuru üzerinden ülkemizin üstünde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşın füzeleridir, gülleleridir. Biz önlemlerimizi aldık alıyoruz. Önemli olan bunu ateşleyen elleri kırmaktır. Sanıyorlar ki bu millet döviz kurlarına teslim olacak. Biz birilerinin bize saldırısını anladık da, ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Sayın Genel Sekreter Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanı onu anlamamış.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Sayın Kılıçdaroğlu ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığında sana pare verecekler. Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin hala koltuğu bırakamadın. Ama koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronları ile hareket ediyorsun, sana oradan bir şey mi gelecek? Biz yolumuza kararlılık ile devam edeceğiz. Cevaplarını yine vereceğiz.

''BEDELİNİ ÖDEYECEKLER''

Türkiye'yi küçük hesapları için karşısına alanlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ülkemize karşı tehdit politikası güdüp iflah olan bir siyasetçi yoktur. Bu milletin ahını alan belasını bulmuştur. Kim sabrederse zafere ulaşır. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, zafere erişeceğiz. Saflarımızda delik açtırmayalım.

"ÇATLADIKAPI ÜLKESİ DEĞİLİZ"

Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz.

''ORTADA KRİZE GİREN, BATAN BİR ÜLKE YOK''

15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 olan dolar kurunun dün itibarı ile 6 lira üzerinde olamaz. Tüm büyük yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz, ortada krize giren, batan bir ülke yok. Ekonominin gerçek durumunu sıkıntıları ile, başarıları ile biliyoruz. İşadamları ile her gün konuşuyoruz. Benim işadamlarım Kılıçdaroğlu değil ki.

''BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Ben bu vesile ile Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olanlar burada kendini ortaya koyuyor. Mesele bu. Millilik. Hedef ve istikamet aynı olunca konuştuklarınız uyuşuyor, örtüşüyor. Birileri bir yerlere hala çekmeye çalışıyorsa onlara diyecek bir şey yok. Hepimiz aynı gemideyiz ya.

Bir süredir süren kur oyunu dün zirveye çıkmış, milletimiz duruşunu göstermiştir. Ülkemiz bu oyunun sarmalından en kısa sürede çıkacaktır. Bu oyundan çıkışın yolu üretimdir, faizi minimize etmektir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır. Ne yaparsanız yapın, ekonomideki hedeflerimizi gerçekleştirmekten geri durmayacağız. Terörle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Irak ve Suriye politikamızdan geri adım atmayacağız. Bayrağımızın dalgalanmasına engel olamayacaksınız.