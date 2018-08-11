Erdoğan ve El Sabah görüşmesinde, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.AYRINTILAR GELİYOR...
Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.
- Başkan Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye!
- ABD’nin tehdidini açıklayıp çok sert çıktı
- Tarikat ve cemaatlere denetleme mekanizması yolda
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