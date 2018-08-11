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  1. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Erdoğan ve El Sabah görüşmesinde, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 21:41
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