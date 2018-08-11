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  1. Başkan Erdoğan Ordu'da
  2. Başkan Erdoğan'ın döviz ve altın çağrısına vatandaştan tam destek

'nin sol maskeli ları Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetesi

'nin 'ye karşı başlattığı dolar operasyonunun ardından ABD'nin sol maskeli ları da ekonomik 'un tetikçiğini yapmaya başladı. Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetesi "" manşetleriyle bize operasyon çeken ABD'ye çanak tuttu ve büyük bir ihanete imza attı.

ABDnin operasyonuna çanak tutuyorlar

'ye karşı ekonomik 'u başlatan ve açıkça saldırıya geçen destekçisi Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetesi ile eş zamanlı olarak operasyon çekmeye başladı. Gezi kalkışması, 17/ kumpası, 15 Temmuz darbe sürecinde de 'nün işbirlikçiliğini yapan ve her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan üç gazete; "Bir modelin iflası", "Piyasada ", "Reis sonunda gemiyi batırdı" manşetleriyle ABD'nin dolarla operasyonuna resmen destek verdi.

HEDEFLERİNDE HEP ERDOĞAN VAR

ABD'nin sol maskeli ları Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gazetesi bir yandan ekonomiye saldırırken diğer yandan hükümeti içerde zayıflatmak için 'a saldırıyor. Ama asıl hedefleri ise Başkan . ABD'in tehditlerine karşı bir milli seferberlikle dik duran Erdoğan, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gazetesi ve 'nin sürekli hedefi.

FOX TV DE EKONOMİK 15 TEMMUZ'UN KARANLIK İŞBİRLİKÇİSİ

ABD'nin skandal yaptırım kararlarının ardından FOX Amerika da eş zamanlı olarak Türkiye'ye saldırıya geçti. Trump ve yönetimine el koyan evanjelist çetenin destekçisi Fox Amerika'nın Türkiye şubesi de Fox TV. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe sürecinde FETÖ'nün medya ayağı gibi çalışan Fox TV, Doğan Şentürk yönetiminde ve gibi medya tetikçileriyle Türkiye'ye saldırını yerli işbirlikçiğini yürütüyor. Daha önce çirkin iftiralarla halkın tepkisini çeken FOX şimdi de ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı rolünü üstleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada Trump'ın Türkiye'ye tehdit tweeti attığı sırada FOX, Türkiye'ye karşı başlatılan savaşın da düğmesine bastı.



İŞTE ATTIKLARI SKANDAL MANŞETLER



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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 13:07
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