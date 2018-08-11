Türkiye'ye karşı ekonomik 15 Temmuz'u başlatan ve açıkça saldırıya geçen ABD destekçisi Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetesi Donald Trump ile eş zamanlı olarak operasyon çekmeye başladı. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık kumpası, 15 Temmuz darbe sürecinde de FETÖ'nün işbirlikçiliğini yapan ve her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapan üç gazete; "Bir modelin iflası", "Piyasada kara cuma", "Reis sonunda gemiyi batırdı" manşetleriyle ABD'nin dolarla operasyonuna resmen destek verdi.

HEDEFLERİNDE HEP ERDOĞAN VAR

ABD'nin sol maskeli uşakları Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gazetesi bir yandan ekonomiye saldırırken diğer yandan hükümeti içerde zayıflatmak için Berat Albayrak'a saldırıyor. Ama asıl hedefleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan. ABD'in tehditlerine karşı bir milli seferberlikle dik duran Erdoğan, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gazetesi ve FOX TV'nin sürekli hedefi.

FOX TV DE EKONOMİK 15 TEMMUZ'UN KARANLIK İŞBİRLİKÇİSİ

ABD'nin skandal yaptırım kararlarının ardından FOX Amerika da eş zamanlı olarak Türkiye'ye saldırıya geçti. Trump ve Beyaz Saray yönetimine el koyan evanjelist çetenin destekçisi Fox Amerika'nın Türkiye şubesi de Fox TV. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe sürecinde FETÖ'nün medya ayağı gibi çalışan Fox TV, Doğan Şentürk yönetiminde Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi medya tetikçileriyle Türkiye'ye saldırını yerli işbirlikçiğini yürütüyor. Daha önce çirkin iftiralarla halkın tepkisini çeken FOX şimdi de ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağı rolünü üstleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada Trump'ın Türkiye'ye tehdit tweeti attığı sırada FOX, Türkiye'ye karşı başlatılan savaşın da düğmesine bastı.





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