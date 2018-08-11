Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Önceliğimiz 60'ta yapılan bu köprüyü bir an önce yeniden yapacağız. 3-4 ay içerisinde bitireceğiz." dedi.

Burada a��ıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"TESELLİM BAŞKA ÖLÜMÜN OLMAMASI"

"Değerli arkadaşlar yaşadığımız felaketten sonra öncelikle bakan arkadaşlarımız milletvekillerimi, valimiz, belediye başkanlarımız birlikte yapılan çalışmalarla temizleme çalışmaları belirli bir noktaya gelmiş vaziyette. İşimiz henüz bitmedi. Malum bu köprü 60'ta yapılmış bir köprü. Gelen sel altını oymak suretiyle köprü bu hale geldi. Bu noktadaki tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölümün olmaması. Yaralı kardeşlerimizin tedavisi yapılıyor.

"BU KÖPRÜYÜ BİR AN ÖNCE YENİDEN YAPACAĞIZ"

Önceliğimiz 60'ta yapılan bu köprüyü bir an önce yeniden yapacağız. 3-4 ay içerisinde bitireceğiz. 8 civarında küçük köprü var. Bakanlığımız birkaç firmaya ihale etmek suretiyle bunları da yapacağız. Daha modern ve güçlü sistemle bunları bitirmiş olacağız. Süre olarak hedefimiz 3-4 ayı gerçimeden bitirmek. Ünye'de büyük ölçekte meydana gelen felaketi bir daha görmek istemiyoruz. Diğer ilçelerde de az da olsa yaşadık. Buradan aldığımız dersle bu tür olayların yaşanmaması için belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri almış olacağız.

Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bununla birlikte bunun neticesi neyse Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyebilecek kabiliyette."