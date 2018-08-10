Kurultay diyeni kovarım

Dokuz seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, 'Çekil' çağrılarına direndi. Gitmedi. CHP'nin vitrinindeki isimleri göndereceğini söyledi. Kurultay isteyenleri disipline vereceğini de ekledi.
Bu tehdit, muhalif leri titretti. Muharrem İnce, partinin önünde gösteri yapanlara bir adamını gönderdi. "Kendinizi kovdurmayın, hemen dağılın" dedi. Eylemi bitirdi.
İnce, taraftarlarına kurultay sürecini devam ettirme sözü verdi.
Bu tehdit, muhalif leri titretti. Muharrem İnce, partinin önünde gösteri yapanlara bir adamını gönderdi. "Kendinizi kovdurmayın, hemen dağılın" dedi. Eylemi bitirdi.
İnce, taraftarlarına kurultay sürecini devam ettirme sözü verdi.
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