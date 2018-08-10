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diyeni kovarım

'lileri böyle tehdit etti. Genel Merkez önündeki gösteriler bıçak gibi kesildi

Kurultay diyeni kovarım
Dokuz seçim kaybeden , 'Çekil' çağrılarına direndi. Gitmedi. 'nin vitrinindeki isimleri göndereceğini söyledi. Kurultay isteyenleri disipline vereceğini de ekledi.

Bu tehdit, muhalif leri titretti. Muharrem İnce, partinin önünde gösteri yapanlara bir adamını gönderdi. "Kendinizi kovdurmayın, hemen dağılın" dedi. Eylemi bitirdi.



İnce, taraftarlarına sürecini devam ettirme sözü verdi.

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