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firarisi Danıştay eski üyesi yakalandı

Danıştay eski üyesi , soruşturması kapsamında yargılandığı davadan tahliye edilmişti. Çırak hakkında Yargıtay 10. tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Çırak, ’da baldızının ikametinden çıkarken yakalandı.

FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi yakalandı

Danıştay eski üyesi , soruşturması kapsamında yargılandığı davadan tahliye edilmişti. Çırak hakkında Yargıtay 10. tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

İZMİR'DE YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre Çırak, yakalama kararına istinaden ilçesinde baldızı Esra D.'nin ikametinden çıkarken yakalandı.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK
Çırak'ın 23.00 uçağı ile Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN
Çırak hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, seçildikten sonra örgüt faaliyetlerine devam ettiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtilmişti.

Çırak savunmasında, örgüt üyeliği iddiasını reddetmişti. Meslek hayatında hukuk dışında bir karar vermediğini, hukuka aykırı bir eylemi bulunmadığını savunmuştu.

SABAH / SEMA ALİM DALGIÇ

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 22:03
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