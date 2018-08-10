Bilanço ağır

Ordu'da meydana gelen selden geriye ağır bilançosu kaldı. Köprülerin yıkıldığı, fabrikaların kullanılmaz hale geldiği, evlerin ve iş yerlerinin tamamen sular altında kaldığı sel felaketinde, yaralar sarılmaya başlandı. Selden sonra ortaya çıkan görüntüler ise hasarın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Zararın ne kadar olduğu ise hasar tespit çalışmaları sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi. Fatsa İlçesi'nde 7 fabrika, Ünye İlçesi'nde ise 8 köprü yıkılırken, 8 fabrikayla birlikte çok sayıda evde sular altında kaldı. Karadeniz sahil yolu üzerinden bulunan ve bir kısmı tamamen çöken ve bir kısma kullanılmaz hale gelen Cevizdere Köprüsü'nün söküm işlemi başladı. 30 köye ulaşım sağlayan köprünün altı ayda yenileneceği belirtildi. Yaklaşık 30 ton fındığın denize aktığı felakette çoğu küçükbaş olmak üzere 100'lerce hayvan da telef oldu. Yağış dün de devam ederken yardım çalışmaları gün boyu devam etti. (MURAT ALHAN-HAMZA ALP)
BİR KİŞİ CAN VERDİ
Sel faciasında ilk acı haber geldi. Ordu İkizce'de sel sularına kapılan Kayı Bayram Sekmen (56), hayatını kaybetti. Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
EN YÜKSEK TEPEYE ÇIKTIK
Ordu'ya mevsimlik işçi olarak fındık toplamaya gelen yüzlerce kişi sel felaketini şu sözlerle anlattı: Aniden dere taştı ne olduğunu anlamadık. Çadırları sel götürdü. Kendi telaşımıza düştük. Elimize ne alabildiysek çoluk çocuk kaçtık. En yüksek tepeye çıkmaya çalıştık. Her şeyimiz kaldı.
MEVSİMLİK İŞÇİLERE YARDIM
Fatsa ve Ünye'ye fındık toplamak için Güneydoğu'dan gelen günlükçü işçileri helikopterler ve yardım ekipleri kurtardı. Fatsa Kapalı Spor Salonu'na yerleştirilen yaklaşık 300 işçiye Kızılay sıcak yemek, battaniye ve yatak dağıttı.
KARADENİZ İKİYE BÖLÜNDÜ
Sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler denizi adeta iki parçaya ayırdı.
BAŞKAN SEL BÖLGESİNDE
24 Haziran seçimlerinde en yüksek oy aldığı illerden Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'a teşekkür ziyaretine bugün başlayacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin vurduğu Ordu'da da incelemelerde bulunacak. Erdoğan, helikopterle inceleme yaptıktan sonra yetkililerden sel felaketiyle ilgili son bilgileri alacak. Erdoğan'ın sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik mesajlar vermesi de bekleniyor.
HASAN AY
BİR KİŞİ CAN VERDİ
Sel faciasında ilk acı haber geldi. Ordu İkizce'de sel sularına kapılan Kayı Bayram Sekmen (56), hayatını kaybetti. Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
EN YÜKSEK TEPEYE ÇIKTIK
Ordu'ya mevsimlik işçi olarak fındık toplamaya gelen yüzlerce kişi sel felaketini şu sözlerle anlattı: Aniden dere taştı ne olduğunu anlamadık. Çadırları sel götürdü. Kendi telaşımıza düştük. Elimize ne alabildiysek çoluk çocuk kaçtık. En yüksek tepeye çıkmaya çalıştık. Her şeyimiz kaldı.
MEVSİMLİK İŞÇİLERE YARDIM
Fatsa ve Ünye'ye fındık toplamak için Güneydoğu'dan gelen günlükçü işçileri helikopterler ve yardım ekipleri kurtardı. Fatsa Kapalı Spor Salonu'na yerleştirilen yaklaşık 300 işçiye Kızılay sıcak yemek, battaniye ve yatak dağıttı.
KARADENİZ İKİYE BÖLÜNDÜ
Sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler denizi adeta iki parçaya ayırdı.
BAŞKAN SEL BÖLGESİNDE
24 Haziran seçimlerinde en yüksek oy aldığı illerden Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'a teşekkür ziyaretine bugün başlayacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin vurduğu Ordu'da da incelemelerde bulunacak. Erdoğan, helikopterle inceleme yaptıktan sonra yetkililerden sel felaketiyle ilgili son bilgileri alacak. Erdoğan'ın sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik mesajlar vermesi de bekleniyor.
HASAN AY
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