Birkaç gündür devam eden yağışlar, özellikle sahil kesimindeki bazı ilçeler ile buralara bağlı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

BELEDİYELER HALKI ANONSLA UYARDI

Meteorolojiden "yağışın devam edeceği" yönünde yapılan uyarı üzerine Giresun başta olmak üzere sahil kesimindeki birçok ilçede belediyeler, anonslarla vatandaşlardan "yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını" istiyor.

Öte yandan, Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek, "Bugün beklenen aşırı yağışlar ve yağışlara bağlı sel, heyelan afetlerine karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

SEL VE HEYELAN MEYDANA GELDİ

Yüksek kesimlerde ise yağış nedeniyle bazı yollarda sel ve heyelanlar meydana geldi.

Bazı köy yollarının heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığı, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince buralarda çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.