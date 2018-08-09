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... Başkale "na hakaret" suçundan tutuklandı

haberi... hesabından yaptığı paylaşımla "na hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Başkanı 'nün koruması olduğu iddia edilen B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hayri İnönünün koruması tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyet görevlilerince Çağlayan'daki 'na getirilen B, dosyasının savcılıkça incelenmesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Mehmet Ali B, savunmasında, hayatı boyunca kimseye küfür etmediği, Twitter'i uzun zamandır kendisinin kullanmadığı ve kaldı ki seçilmiş bir na küfür etmesinin söz konusu olamayacağı beyanında bulundu.

Şüpheli B, "Ben 3 yıldır Twitter kullanmıyorum. Tweetlerin tarihi 2015 Mayıs gözüküyor. Üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ortaya çıkan şeylerdir bunlar. Ben bedelli askerlik yapacaktım. Başvuru yapamayacağım, evlenme arefesindeyim. Twitter adresim bir mail adresine tanımlıdır. Bu mail adresini fiilen kullanırım. Twitter'a erişememeye başlamadan önce 4 bine yakın takipçim vardır. Sonra takipçilerim yarı yarıya düştü. Aslında ben bununla ilgili başvuru yapacaktım ama yapmadım. Sonra avukatım bu haberleri görünce 'biz yapalım' dedik, gözaltına alındığım için yapamadık. Benim işime de son verildi." ifadelerini kullandı.

Sorgunun ardından kararını açıklayan nöbetçi hakimlik, şüphelinin, aktif görünen ve hacklendiği iddia edilen bir hesapla ilgili 3 yıldır herhangi bir adli merciye veya hesap sağlayıcıya başvurmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, şüphelinin iş akdinin bu olayın ortaya çıkmasından sonra sona erdirildiği, teknik detaylarla ilgili araştırmaların ve IP tespitiyle ilgili çalışmanın yapılmadığı ve korumalı olduğu belirtilen bu hesapla ilgili şüphelinin delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu hususlarının değerlendirildiğini bildirdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheli Mehmet Ali B'nin suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, kaçma ihtimaline göre, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Bu arada Başkanı , konuyla ilgili Twitter hesabından "Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine dan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur." mesajını paylaşmıştı.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 21:14
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