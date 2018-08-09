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Son dakika: Şişli Belediye Başkanı 'nün koruması gözaltına alındı

Başkan Erdoğan’a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı ’nün gözaltına alındı.

Erdoğana hakaret etmişti! Hesap verecek

'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı 'nün 'nin gözaltına alındığı bildirildi. Sabah'ın haberine göre; Mehmet Ali Başkale'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

ERDOĞAN'A AĞIR HAKARETLERDE BULUNMUŞTU

Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 16:02
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