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Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırımı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 1 saat 45 dakika sürdü.

  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 19:36
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