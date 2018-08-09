Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 1 saat 45 dakika sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 1 saat 45 dakika sürdü.
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