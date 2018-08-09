Ordu'yu tam manasıyla sel aldı. Ünye'de sahil yolunda aşırı yağışlar sebebiyle köprüler yıkıldı. Şehir genelinde 8 köprünün yıkıldığı rapor edildi. Karadeniz sahil yolunda ulaşım çift taraflı olarak dururken sel oluşturan yağışa rağmen uzun kuyruklar oluştu. Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, göçük sonucu 4 kişinin yaralandığını belirterek, 'Büyük bir afet var' dedi.
Ekipler bazı bölgeye gidemediği ve bir çok köye ulaşılamadığı belirtildi. 30 ton fındığın Karadeniz'e aktığı açıklanırken fındıkta yüzde 70 kayıp olduğu belirtilidi. Bazı mahallelerde selin getirdiği topraklar sonucu araçlar ve evler toprağın altında kaldı. 500 bin kişi selden etkilendi. Ordu Valiliği'nden "Vatandaşlar evden çıkmasın" uyarısı yapıldı. Meteoroloji ise bugün de yeni yağış dalgasının geleceğini açıkladı.
ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK
Ordu'da yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Başkan Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu bölgeye gönderdiği öğrenildi.
Ekipler bazı bölgeye gidemediği ve bir çok köye ulaşılamadığı belirtildi. 30 ton fındığın Karadeniz'e aktığı açıklanırken fındıkta yüzde 70 kayıp olduğu belirtilidi. Bazı mahallelerde selin getirdiği topraklar sonucu araçlar ve evler toprağın altında kaldı. 500 bin kişi selden etkilendi. Ordu Valiliği'nden "Vatandaşlar evden çıkmasın" uyarısı yapıldı. Meteoroloji ise bugün de yeni yağış dalgasının geleceğini açıkladı.
ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK
Ordu'da yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Başkan Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu bölgeye gönderdiği öğrenildi.
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