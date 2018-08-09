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aket

’yu yine aldı. 20 gün içinde üçüncü kez taşkın yaşayan şehirde kırmızı alarma geçildi. Yıkılan köprüler nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Yüzlerce kişi mahsur kaldı

Selaket
Ordu'yu tam manasıyla aldı. Ünye'de nda aşırı yağışlar sebebiyle köprüler yıkıldı. Şehir genelinde 8 köprünün yıkıldığı rapor edildi. Karadeniz sahil yolunda ulaşım çift taraflı olarak dururken sel oluşturan yağışa rağmen uzun kuyruklar oluştu. Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, göçük sonucu 4 kişinin yaralandığını belirterek, 'Büyük bir afet var' dedi.



Ekipler bazı bölgeye gidemediği ve bir çok köye ulaşılamadığı belirtildi. 30 ton fındığın 'e aktığı açıklanırken fındıkta yüzde 70 kayıp olduğu belirtilidi. Bazı mahallelerde selin getirdiği topraklar sonucu araçlar ve evler toprağın altında kaldı. 500 bin kişi selden etkilendi. Valiliği'nden "Vatandaşlar evden çıkmasın" uyarısı yapıldı. ise bugün de yeni yağış dalgasının geleceğini açıkladı.



ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK
Ordu'da yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Başkan Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu bölgeye gönderdiği öğrenildi.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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