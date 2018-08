Ordu halkı felaketi yaşıyor! Vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz felaketle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Devam eden bir yağmur var. Bizim tespitimiz 7 köprümüz yıkıldı. 165 vatandaşımızın kurtarılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Bir tane olduğu söyleniyor ama yağmurla bağlantılı mı göreceğiz. AFAD'ın uyarısı gereği biz tedbirimizi almıştık. Şu anda insan marifetiyle düzeltilebilecek olan, iş makinalarının müdahale edeceği bütün alanlarda zaten varız. Devam eder ve yükselirse ondan sonrası tek kelimeyle afet olur zaten. Normal ölçülerin 5-6 katı yağmur yağdı. 14 Temmuz'un bir üç katı daha fazla yağmur yağdı. Ve sürecek. 14 temmuz'da az olmuştu. Bunda süre uzun. Devam ettiği müddetçe sabırla beklemekte fayda var. Ulaşamadığımız ilçe yok. Nüfusumuzun yoğun olduğu zamandayız, şehirde iki milyon vatandaşımız var. Karadeniz Sahil Yolu'nun kapalı olması ilk etapta telafisini gidermemiz gereken bir alan. Yaklaşık 500 bin kişi vardır. Çünkü fındık mevsiminde, fındığı da vurdu. Tonlarca fındık derelere denize karıştı.

"ŞU ANA KADAR CAN KAYBIMIZ YOK"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şuanda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

4. KÖPRÜ DE YIKILDI

Belediye Başkanı Çamyar'ın açıklamasından hemen sonra DHA 4. köprünün de çöktüğünü duyurdu. Köprülerin çökme rski nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu öğlen saatlerinde ulaşıma kapatıldı. Yol saat 16.15 gibi tekrar ulaşıma açıldı.

VALİ AÇIKLADI: KURTARILDILAR

Başkan Çamyar'ın açıklamasından saatler sonra işçilerin kurtarıldığı haberi geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi: "Dün akşam saatlerinden itibaren Meteorolojik ihbar sonucunda aşırı bir yağış gerçekleşti. Çaybaşı, Perşembe, Ünye, Fatsa arasında 90 kilogramı aşan yağışlar oluştu. Sel, heyelan, toprak kayması gerçekleşti. Heyelan ve göçük altında bulunan vatandaşlarımız kurtarıldı. Özellikle Karadeniz Yolu diye tabir ettiğimiz Karadeniz yolunda bir köprünün yıkılması neticesinde büyük bir tehlike atlatıldı. Trafiği önceden kesmek suretiyle meydana gelecek can kaybı önlenmiş oldu. Bütün kamu kurumlarımız koordineli biçimde çalıştı. Sahil Güvenliğin helikopteriyle bir vatandaşımız kurtarıldı. Fabrikadaki 165 işçimiz kurtarıldı. Bazı riskli alanlardaki konutlar tahliye edildi. Zararlar da büyükşehir, AFAD ve diğer ilçe belediyelerimizin katkısıyla tahliye işlemleri gerçekleştirdi. Bu akşam da yoğun şekilde devam edeceği yönünde ihbasr var. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür etmek istiyorum. Yetkili makamlar tarafından yapılacak çağrılara riayet edilmesini bekliyoruz. Trabzon'dan Ordu ve Samsun istikametine, Samsun'dan da Ordu ve Trabzon istikametine yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü şu anda yol trafiğe kapalı. Bir köprü tamamen çökmüş durumunda, diğer bir köprü için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Mal kayıpları giderilir, önemli olan can kaybı olmaması. Özel iş makinalarına valiliğimiz tarafından el konmuştur. Şu anda valiliğimizin koordinesinde bütün çalışmalar devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ifadesiyle köprüdeki inceleme sonuçlandı. Belirli süre sonra açmayı planlıyoruz. Ayrıca duyuru gerçekleştireceğiz."

'İLK DEFA CAMİYİ SU BASTI'

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "Sahilden 24 km içerisindeyiz. Son 50 yılın sel felaketini yaşadık. Çok ciddi manada hasar ve mal kayıplarımız var. İnşallah can kaybımız yok. Sabah 08:30 gibi başladı. Üçünü sel afetini yaşıyoruz 20 günden beri. Çok ciddi manada hasarlarımız var. Yaklaşık 3 tane köprümüz yıkıldı. Yaklaşık 30'a yakın vatandaşımızın evini su bastı. Vatandaşlarımızın hayvanları telef oldu. Allah'a şükrediyoruz ki can kaybımız olmadı. Bizler de vatandaşımızın yanındayız. Şu anda 6 tane mahallemizin ulaşım köprüleri tamamen yıkıldı. Kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Büyükşehrimizin araçları var, müteahhitlerin araçlarına el koyarak 30 araçla sel felaketiyle uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızın topladığı 30 ton fındığı sel götürdü. Ciddi bir kayıp var. İnşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Mutlaka bunların da hesabını kitabını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz de şu an zaten 6 tane mahallemizle ulaşım tamamen kesildi. 7-8 günde açamayız. Asfalt ve beton olmayan kısımlarda hiçbir aracın gitme şansı yok. Ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Yeni yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bir afet. Ben 44 yaşındayım hiç böyle bir afet görmedim. Camiyi tamamen su bastı. Allah'tan can kaybımız yok."

"30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİM"

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Yanık, "Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim" dedi.