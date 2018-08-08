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Başkan Erdoğan'dan talimatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu ve Başkanı Güllüoğlu incelemelerde bulunmak üzere felaketinin yaşandığı 'ya gidecek.

Başkan Erdoğandan Ordu talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu ve Başkanı Güllüoğlu'nu 'ya gönderdi.

SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALDI
Türkiye Cumhurbaşkanı , Ordu'da yaşanan selfelaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran nedeniyle Vali Yavuz ve Başkan Yılmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Telefon görüşmesinde Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 20:35
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