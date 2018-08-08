Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi.



SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan selfelaketine ilişkin Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketi nedeniyle Vali Yavuz ve Başkan Yılmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

Telefon görüşmesinde Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.