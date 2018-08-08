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Özel harekat polisinin kanı yerde kalmadı

Van ve 'de düzenlenen terör operasyonlarında, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Van'ın Gürpınar ile 'nin ve ilçelerinde jandarma birlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e ulaştı.

Yılmaz'ın kanı yerde kalmadı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos'ta aynı bölgede polis özel harekat (PÖH) birliklerine yapılan 'li saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

EYP'li saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis de yaralanmıştı.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 20:53
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