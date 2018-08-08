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Türk 'nın bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor

Yıllardır kurban konusunda 'nin güvenilir kurumu olan Türk 'ı bu yıl da 'nın bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Kurbanım Kızılaya

'a verdiğiniz kurban vekaleti ile ihtiyaç sahipleri gülüyor, kurban coşkusu ve bereketi yıl boyu sürüyor!

Her yıl 'nın bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyan Kızılay, bu yıl da kurbanlarınızı 3 milyon 500 bin kişiye ulaştırıyor.

Yurt içi ve kurban vekaletlerini güvenle yerine getiren Kızılay, vekaletleri banka yoluyla, telefonla veya www.kizilay.org sitesi üzerinden kabul ediyor.



Yüksek teknolojiyle konservelere dönüştürülen kurban etleriniz, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Kızılay, kurban vekalet bedelini 2018 yılı için yurt içi 750 / yurt dışı 590 TL olarak belirledi.

KURBAN VEKALETİNİ KIZILAY'A VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 20:12
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