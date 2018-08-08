Kızılay'a verdiğiniz kurban vekaleti ile ihtiyaç sahipleri gülüyor, kurban coşkusu ve bereketi yıl boyu sürüyor!



Her yıl Kurban Bayramı'nın bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşıyan Kızılay, bu yıl da kurbanlarınızı 3 milyon 500 bin kişiye ulaştırıyor.





Yurt içi ve yurt dışı kurban vekaletlerini güvenle yerine getiren Kızılay, vekaletleri banka yoluyla, telefonla veya www.kizilay.org sitesi üzerinden kabul ediyor.







Yüksek teknolojiyle konservelere dönüştürülen kurban etleriniz, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.



Kızılay, kurban vekalet bedelini 2018 yılı için yurt içi 750 / yurt dışı 590 TL olarak belirledi.



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