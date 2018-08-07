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Başkan Erdoğan Yeşilay başkanı 'ü kabul etti

Başkan , Yeşilay Genel Başkanı Mücahit 'ü kabul etti.

Başkan Erdoğan makamında kabul etti!

Başkan Erdoğan, Yeşilay Başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı 'nde gerçekleşti.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 22:24
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