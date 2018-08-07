Başkan Erdoğan Yeşilay başkanı Öztürk'ü kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk'ü kabul etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Külliyesi , Öztürk
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