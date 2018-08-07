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İşte 'de imzalarını geri çeken isimler

'de yeterli imza ve kurultay tartışmaları sürüyor. Çağrı Heyeti 630 imza teslim edildiğini e kurultayın derhal yapılması gerektiğini söylüyor. Parti yönetimi ise 569 imzanın geçerli olduğu, bazı delegelerin sonradan imzalarını çektiğini belirtiyor.

İşte CHPde imzalarını geri çeken isimler

Kurultay ve yeterli imza tartışmaları sürerken en çok merak edilen sorulardan biri de imza verdikten sonra geri çeken delegeler kimler olduğu.

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 31 isme ulaştı.

İşte imzalarını geri çeken o 31 isim...




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  • 07 Ağustos 2018, Salı 01:12
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