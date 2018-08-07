Kurultay ve yeterli imza tartışmaları sürerken en çok merak edilen sorulardan biri de imza verdikten sonra geri çeken delegeler kimler olduğu.

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 31 isme ulaştı.

İşte imzalarını geri çeken o 31 isim...









SuperHaber

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