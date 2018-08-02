Kedicikler dile geldi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada iddianame hazırlanırken yeni bir iddia ortaya atıldı. Devletin örgüt üzerine gidişte kararlığı artınca mağdur aileler de hareket geçti. Çocuklarını ve yakınlarını bu sapık yapıya kaptıran aileler üst üste suç duyuruları yaparken önemli bilgiler de paylaşmaya başladı. Aileler ayrıca yakınları ile görüşerek onların itirafçı olması noktasında iknalara da başladı. Bunun üzerine kedicik olarak bilinen Adnan Oktar'ın yanındaki kadınların da tek tek çözüldüğü iddia edildi. İddialara göre kedicikler arasında itirafta bulunmak için müracaat edenler oldu. Bunların başında ise operasyonun yapıldığı gün Adnan Oktar'ı kaçırmaya çalışan ve sürekli onun yanında bulunan Didem Ürer olduğu da iddia edildi.



KENDİSİNİ TANIMIYOR

Adnan Oktar'a sorgu sırasında mahkeme kararıyla yapılan telefon kayıtları dinletildiği öğrenildi. İddialara göre kendi sözlerini inkar eden Oktar "O ben değilim" diyerek pişkince kendisini savundu. Tekrar dikkatli bir şekilde dinletilen kayıtlar üzerine Oktar, aynı kendi görüntü ve ses kayıtlarını inkar eden FETÖ'cüler gibi "O ben değilim" dedi.









OKTAR DEVRİ ARTIK BİTTİ

Adnan Oktar'dan 5 çocuğunu da alamayan Semin Babuna önemli açıklamalar yaptı: Bu adam ailemin için atom bombası gibi düştü. Bundan sonra tek arzum, çocuklarımın bir an önce pişman olup, itirafçı olmaları ve normale dönmeleri. Adnan Oktar devri bitti artık."







KARDEŞ OKTAR'DAN ŞİKAYETÇİ

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın abisi Kenan Oktar hakkında şikayetçi oldu. Özgül, "Konuşma ve paylaşımlarında ismimi de zikrederek benim İngiliz ajanı olduğumu elinde gizli belgeler bulunduğunu ve bu dosyaları ifşa edeceğini belirtmektedir. İfadelerimi değiştirmeye yönelik şantajda bulunan şüpheliden şikayetçiyim" dedi.





MEVLÜT YÜKSEL