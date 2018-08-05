Savunma yok taarruz

Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları anlattı:Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler.6 kez ABD'ye girip çıkan, Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girmeyin. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. 'Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz' mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir.

Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'dek mal varlıklarını donduracağız, varsa. Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Men dakka dukka. Biz de bunu yapacağız. Siz böyle yaparsanız, bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız.