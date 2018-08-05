Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları anlattı:
Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler.
6 kez ABD'ye girip çıkan, Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girmeyin. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. 'Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz' mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir.
Bu sadece Evangelist, Siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir.
Bölgemizde yaşanan karmaşanın ülkemizi de etkisi altına almaması için kendi kabuğumuza çekilmek yerine sorunların üzerine gitmeyi tercih ettik, savunma yok, taarruz. Milletimizin birliğini, vatanımızın toprak bütünlüğünü, ülkemizin bekasını tehdit eden her mesele karşısında aktif bir politika ortaya koyuyoruz. Sınırlarımızla birlikte komşularımızı da güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirene kadar durmayacağız.
HASAN AY-AHMET TOPAL
Teröristleri kutsayanlar, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler.
6 kez ABD'ye girip çıkan, Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girmeyin. Böyle bir anlayış bizim anlayışımız değildir. 'Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz' mantığı mantık değildir. Yani bu Teksas'takilerin işi olabilir.
Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'dek mal varlıklarını donduracağız, varsa. Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Men dakka dukka. Biz de bunu yapacağız. Siz böyle yaparsanız, bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız.Sayın Trump'a söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değil. Türkiye bu anlayışla, bu şekilde yaklaşımla terbiye edilemez.
Bu sadece Evangelist, Siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir.
Bölgemizde yaşanan karmaşanın ülkemizi de etkisi altına almaması için kendi kabuğumuza çekilmek yerine sorunların üzerine gitmeyi tercih ettik, savunma yok, taarruz. Milletimizin birliğini, vatanımızın toprak bütünlüğünü, ülkemizin bekasını tehdit eden her mesele karşısında aktif bir politika ortaya koyuyoruz. Sınırlarımızla birlikte komşularımızı da güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirene kadar durmayacağız.
HASAN AY-AHMET TOPAL
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