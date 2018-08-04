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'da ında 25 joker yakalandı

'da bugün gerçekleştirilen ında başkasının yerine sınava girmek isteyen ve joker diye tabir edilen 25 kişi yakalandı.

Joker diye tabir edilen 25 kişi yakalandı!
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Mali Büro Amirliği ekiplerince bugün gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri sınavında yaşanabilecek sahtecilik ve kopya olaylarının önlenmesine ve meydana gelebilecek usulsüzlüklerin tespiti amacıyla sınavın yapıldığı 11 okulda gerekli tedbirler alındı.

Yapılan kontrollerde başkasının yerine sınava girmek isteyen 25 joker şahıs tespit edildi. 25 joker şahıs ve asıl sınava girmesi gereken 25 kişi olmak üzere toplamda 50 şahsa resmi belgede sahtecilik ve Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 20:35
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