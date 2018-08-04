Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu muhteşem salondan ülkemin dört bir yanındaki yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak kadınlarımızı selamlıyorum. Her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen dünyanın farklı köşelerinde Türk ve Müslüman olmanın onurunu göğsünde gururla taşıyan kadınlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Çalışan, üreten, ülkemizin kalkınması için ter döken tüm emekçi kadınlarımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Elbette en büyük takdiri şehit yakınlarımız ve gazilerimizle onların aileleri hak ediyor. Merhum Erdem Beyazıt ağabeyimizin dediği gibi içinde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önünde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberlerini okul dönüşünde can veren oğullarının...

ONLARA DESTEK VERENLER DE BUNUN HESABINI VERECEKTİR

5 Temmuz gecesi namlulara meydan okuyan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan ve yaralanan gazilerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Al yazmalı Aybüke Öğretmeni, evlatlarını korumak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık Bedirhan bebeği ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık.

Tüm şehitlerimizin hesabını sorduk, tek tek sormaya da devam edeceğiz. Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bu konuda durmak yok, onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz. Türkiye devleti çok büyük bir devlettir. Bu devlet kime demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesaplarını soracağız. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecektir.

KADINLARIN SİYASETE KATILIMI AK PARTİ İLE ZİRVEYE ULAŞTI

Kadınların siyasete katılımı AK Parti ile zirveye ulaştı. 4 milyon 600 bin bayan üyemiz var. Diğer partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Meclis'te AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekili bulunuyor. Bunların 45'i teşkilatlarımızdan gelen arkadaşlarımızdır. Siyasi tarihimizde yeni bir dönem başlattık. Yapacaklarımızı kapı kapı dolaşıp anlatarak büyük emekler verdi. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Kadınlarımızın 15 Temmuz'daki cesaretine, korkusuzluğuna şahit olduk.

Türkiye'nin AK Parti yönetiminde sadece kadınlar konusunda değil, her alanda nereden nereye geldiğinin en yakın şahidi sizsiniz. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını gösteriyorlar. Gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza buradan şükranlarımızı sunuyorum.

UZAY SANAYİSİNDE DE ADIMLARIMIZI ATIYORUZ

Hiçbir ülkeden insansız hava aracı alamazken biz insansız hava araçlarımızı kendimiz üretir hale geldik. Silahlı insansız hava araçlarını kendimiz üretir hale geldik. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Daha güçlülerini üretir hale geliyoruz. Birçok alanda, savunma sanayisinde Türkiye olarak yüzde 65 ihtiyacımızı kendimiz karşılar hale geldik. Göreve geldiğimizde bu yüzde 25 idi. Daha ileri gideceğiz. Daha güçlü olacağız. Uzay sanayisinde adımlarımızı atıyoruz. Bununla da Türkiye diğer ülkelerle mücadeleyi sürdürecek.

SAĞLIKTA TÜRKİYE SINIFLAR ÜSTÜ BİR YERE DOĞRU GİDİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemi hatırlayın. SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ben de biliyorum ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. Şimdi bunu şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bugüne kadar 6 şehir hastanemiz hizmete girdi. Sağlıkta Türkiye sınıflar üstü bir yere doğru gidiyor. Adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak için yatırımları hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni adalet sarayları açtık."

ABD'YE NET MESAJ: MAL VARLIKLARI VARSA DONDURMA KARARI ALACAĞIZ

ABD'nin son attığı adım Türkiye'ye karşı çok saygısız bir adımdır. Stratejik ortaklığımıza yakışmayacak bir adım bu. Biz de buna karşı ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'de mal varlıkları varsa dondurma kararı alacağız. Siz bunu yaparsanız, biz de bunu yaparız. Sayın Trump'a bunları söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik bir ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir.

TÜRKİYE BU YAKLAŞIMLA TERBİYE EDİLEMEZ

"Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için aynen devam bu kararımızda devam edeceğiz. 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik.

Başkan Erdoğan salon dışında vatandaşlara seslendi. İşte o konuşmanın satır başları:

2019 YEREL SEÇİMLERİNE HAZIRLIK STARTINI VERİYORUZ

Kongresi öncesi dışarıda bekleyen halka hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır.

Sizler bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. AK kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizin yol arkadaşlığımızı unutamıyorum. Bu yol arkadaşlığımız hiç bir şeye benzemez.

Adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide neler yaptık kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolar iken 11 bin dolara nasıl çıkardık bunları gayet iyi biliyorsunuz. Sizler IMF'ye borcumuzun 23,5 milyar dolar olduğu yerden nasıl sıfırladığımızı biliyorsunuz. Hazinenin tam takır olduğu noktadan nerelere geldiğini biliyorsunuz.

ARTIK BU ÜLKEDE İNANÇ, FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ KAVGASI OLMAYACAK

Bir sistem değiştirdik. Sizlerle siz bunu yaptınız ve başkanlık sistemine geçtik. Artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi bugüne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Artık düşünce, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancında serbest. Fikir, düşünce özgürlüğünde inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, başı örtülü kavgası olmayacak.