İşte CHP'de krize neden olan imza listesi

İLLERE GÖRE LİSTE
Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı.
SABAH'ın ele geçirdiği listeye göre, 81 ilin 76'sında muhalifler kurultay için imza topladı. Sadece Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin de aralarında bulunduğu Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza veren olmadı. Muharrem İnce'nin memleketi Yalova ile Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illerinde muhalifler tulum çıkardı. Listeye göre CHP'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ile 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdi. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE TABLO
En fazla delegeyle kurultayın kaderini etkileme şansına sahip İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tablo da ortaya çıktı. 7 ay önce yapılan kurultayda Kılıçdaroğlu'nun yanında ağırlıklı olarak saf tutan üç büyük şehirde bu kez genel merkezin büyük oranda fire vermesi dikkat çekti. 171 delegenin bulunduğu İstanbul'da kurultay toplanması için 71 delege imza verirken, Trabzon'da 11 delegenin 10'u, Konya'da 27 delegenin 20'si, Kocaeli'nde 22 delegenin 14'ü, Ardahan'da 4 delegenin 3'ü, Samsun'da 17 delegenin 14'ü, Bursa'da 35 delegenin 22'si, Denizli'de 14 delegenin 13'ü, Diyarbakır'da 22 delegenin 15'i, Adana'da 25 delegenin 9'u kurultay için imza verdi.
TUNCAY ÖZKAN'A TEPKİ OLARAK YORUMLANDI
61 delegesi bulunan Ankara'da 23 delege olağanüstü kurultay için imza verirken, 52 delegesi bulunan İzmir'de 26 delegenin yani, delegelerin yarısının olağanüstü kurultay için imza vermesi dikkat çekti. Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'den aday olmaması için kulis yapan il teşkilatının kurultay için imza vermesi Özkan'a tepki olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun safında net duruş sergileyen İstanbul'da da fireler beklenenden yüksek çıktı..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.