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Asker ve polis imamı tutuklandı

Asker ve polis imamı tutuklandı
Adana'da soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün 'sözde' üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. (33) tedavi için geldiği hastanede tutuklandı.

MURAT
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