Asker ve polis imamı tutuklandı

Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün 'sözde' üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. (33) tedavi için geldiği hastanede tutuklandı.
MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN
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