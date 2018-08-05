Al sana misilleme

Amerika Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. ABD Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa. Bunun mütekabiliyeti budur.
Türkiye bu anlayışla terbiye edilemez. Bu sadece Evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Sayın Trump çok büyük oyuna gelmiştir. Bu oyunu bozması gerekir.
SIRA İncirlik'te...
MİLLET seni işte bu yüzden seviyor.
NEDEN beraberlik?
Neden bir gol daha atıp öne geçmiyoruz?
PAPAZI da dondurup iade edelim, en iyi cevap:))
DOLARI, euro'yu da donduralım.
TRUMP Towers'a el koyun...
Türkiye bu anlayışla terbiye edilemez. Bu sadece Evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Sayın Trump çok büyük oyuna gelmiştir. Bu oyunu bozması gerekir.
TWİTTER:HELAL Başkan!
SIRA İncirlik'te...
MİLLET seni işte bu yüzden seviyor.
NEDEN beraberlik?
Neden bir gol daha atıp öne geçmiyoruz?
PAPAZI da dondurup iade edelim, en iyi cevap:))
DOLARI, euro'yu da donduralım.
TRUMP Towers'a el koyun...
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