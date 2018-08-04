ABD, rahip Brunson üzerinden yaptırım tehdidini geçtiğimiz günlerde uygulamaya koymuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı alması Ankara'da sert tepkiyle karşılanmıştı. Washington ile artan tansiyonun ardından, Ankara SporSalonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde bugün konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye aynıyla karşılık verileceğini açıkladı.

Erdoğan, ABD'nin Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İçişleri Bakanı Ryan Zinkehakkında eğer varsa Türkiye'deki mal varlıklarını dondurma kararı alındığını duyurdu.

Bu iki ABD'li bakan arasında ön plana çıkan isim ise, ABD siyasetinde söz sahibi olan, tecrübeli ve bir zamanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın "kankası" olarak tanınan, son zamanlarda Trump'ın görevden alacağı konuşulan Adalet Bakanı Sessions...

JEFF SESSİONS KİMDİR?

24 Aralık 1946'da Alabama'da dünyaya gelen cumhuriyetçi Sessions, kariyeri boyunca Ronald Reagan, George H.W. Bush ve Bill Clinton gibi başkanlarla çalıştı.

2017 yılından beri Adalet Bakanlığı görevini yürüten 71 yaşındaki isim, ABD'de oldukça tanınan birisi... Ülkesindeki en popüler bakanlardan olan Sessions, son zamanlarda ABD Başkanı Trump ile ters düşmüş durumda.

ABD Başkanının göreve geldiğinden beri ülkesinde başını ağrıtan en önemli problem, seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddaları. Bu iddiaların ortasındaki en önemli isim ise Türkiye'nin varsa mal varlığını doldurma kararı aldığı Adalet Bakanı Jeff Sessions...

Sessions, Trump'ın seçim kampanyası sırasında, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile iki kere görüştüğü ortaya çıkmış ve ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisiyle birlikte özel yetkili savcı Robert Mueller'in yönettiği soruşturmadan çekilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Trump ile arası açılmış "Onu, Adalet Bakanı yaptığım için pişmanım" sözleriyle Trump tarafından çok sert eleştirilmişti.

RYAN ZİNKE KİMDİR?

Türkiye'nin yaptırım uygulama kararı aldığı İçişleri Bakanı Ryan Zinke ise, özelikle askeri kimliği ve enerji sektöründeki bağlantılarıyla ön plana çıkıyor. Zinke, 2015 yılında siyasete girmiş ve 2017 yılında da Donald Trump'ın kabinesinde kendine yer bulmuştu. Zinke, ABD basınında zaman zaman gerçekleştirdiği pahalı uçuşlarıyla gündeme gelmişti. Özellikle de 2017 Haziran'ında Las Vegas'tan Montana'ya özel jetle yaptığı uçuş için 12 bin dolardan fazla para harcamış ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çevre Koruma Ajansı Başkanı Scott Pruitt ile birlikte inceleme altına alınmıştı.

1 Kasım 1961 doğumlu Montanalı Zinke, ABD Donanmasına katıldı. 1985'te Memur Aday Okulundan mezun olduktan sonra SEAL eğitimine başladı. İlk olarak Coronado, CA'da SEAL Team ONE'a atandı, daha sonra SEAL Team SIX için seçildi ve burada Ulusal Komuta Yetkilisi görevlerini desteklemek üzere Takım Lideri, Kara Kuvvetleri Komutanı, Görev Gücü Komutanı ve Mevcut Operasyon Görevlisi seçildi.

Görev için Irak'a gönderilen ve burada 2 bronz yıldız kazanan Ryan, Avrupa Özel Operasyon Sorumlusu olarak da görev yapmıştır. Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova'daki Özel Harekat görevlerini desteklemek üzere Ortak Görev Gücü TWO'nun SEAL Komutanı olarak görev yapmıştır. 23 yıl boyunca Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli oldu.

2015 yılında siyasete atılma kararı alan Ryan Zinke, ABD Kongresinin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi'nde Montana'yı temsil ediyor. Enerji sektöründe birçok çalışma yapan Zinke, bu sektörün bazı şirketlerinin yöneticileri tarafından destekleniyor. Fakat çevreci kuruluşlar, Zinke'in İçişleri Bakanı olmasından ''doğal varlıkları şirketlere satacağı''gerekçesiyle endişeleniyorlar.