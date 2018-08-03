Mücadeleye devam

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılan ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum" satırlarını yazdı.
TEMEL PAŞA'YA BİR YILDIZ DAHA
YAŞ toplantısı sonrası 9 general bir üst rütbeye, 41 albay ise generalliğe yükseltildi. 12 general kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. 215 olan general sayısı 244 oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe yükseltildi. Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" diyerek tehdit ettiği Temel Paşa'nın apoletlerine Başkan Erdoğan'ın onayıyla 1 yıldız daha eklendi.
DERİN CIA OPERASYONU
ESKI FBI çalışanı Sibel Edmonds, Brunson krizinin "derin CIA" operasyonu olduğunu söyledi. Ve ekledi: Bu yapı darbe ile başaramadığını, Brunson ile denemek istiyor.
TEMEL PAŞA'YA BİR YILDIZ DAHA
YAŞ toplantısı sonrası 9 general bir üst rütbeye, 41 albay ise generalliğe yükseltildi. 12 general kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. 215 olan general sayısı 244 oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe yükseltildi. Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" diyerek tehdit ettiği Temel Paşa'nın apoletlerine Başkan Erdoğan'ın onayıyla 1 yıldız daha eklendi.
DERİN CIA OPERASYONU
ESKI FBI çalışanı Sibel Edmonds, Brunson krizinin "derin CIA" operasyonu olduğunu söyledi. Ve ekledi: Bu yapı darbe ile başaramadığını, Brunson ile denemek istiyor.
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