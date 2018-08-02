Son dakika: Kritik YAŞ toplantısı sona erdi! İşte isim isim atamalar...

Anıtkabir'de düzenlenen tören sonrasında YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları yer aldı.

TOPLANTI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardıdnan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklama yapıldı.





ALINAN KARARLAR

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük bir özveriyle, profesyonellik ve kahramanlıkla yürüttüğü mücadelenin devamı mahiyetinde terfilerle ilgili kararların alındığını anlatan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:





İSMAİL METİN TEMEL ORGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

"Toplantıda, TSK'de görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülmüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla da karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 244 olacaktır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi."

Kalın, Tümgeneral Kemal Yeni ve Tümgeneral Sinan Yayla'nın korgeneralliğe, tuğgeneraller Levent Ergün, Mustafa Oğuz ve Ahmet Ercan Çorbacı'nın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini aktardı.

Tuğbay Albay İbrahim Özden Koçer'in tümamiralliğe, Rafet Dalkıran'ın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini anlatan Kalın, diğer terfilerin Cumhurbaşkanlığının web sitesinde yayınlanacağını dile getirdi.





Kalın, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını, büyük bir özveri ruhuyla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni hayatlarının aileleriyle sağlık ve huzur içinde geçmesini dileriz. YAŞ toplantısının devletimize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve bütün mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



İLKLER

Önemli kararların alındığı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ilk defa katıldı. Genelkurmay Başkanı olarak önceki YAŞ toplantılarına katılan Hulusi Akar toplantıya ilk defa Milli Savunma Bakanı olarak, Genelkurmay Başkanı olarak da Orgeneral Yaşar Güler katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ toplantısına ilk defa katılananlar arasında.