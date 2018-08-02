İsmail Metin Temel 2. Ordu Komutanı olarak Afrin harekatını yönetmişti.

İsmail Metin Temel 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün suikast listesinde 'öldürülecek ilk isim' olarak yer alıyordu.

Temel, bir önceki YAŞ toplantısında korgeneral rütbesindeyken terfisi 3 yıl erkene alınarak 2'nci Ordu Komutanlığına getirilmişti.

İsmail Metin Temel Afrin harekatından önce Fırat Kalkanı harekatını da yönetmişti.

Orgeneral rütbesine yükseltilen Temel 24 Haziran seçimleri öncesinden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alkışladığı gerekçesiyle İsmail Metin Temel'i eleştirmiş ve "onun apoletlerini sökeceğim" demişti.



METİN TEMEL KİMDİR?

İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.

Son olarak Metin Temel, Orgeneralliğe atandı.

