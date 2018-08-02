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Son dakika: Yeni sistemin ilk YAŞ'ı

Erdoğan başkanlığında nde yapılan YAŞ toplantısı sona erdi. Toplantı 2,5 saat sürdü.

Yeni sistemin ilk YAŞı

'nde gerçekleşen 'nin ilk (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Türkiye 'ın başkanlığındaki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alındı.

ALBAYRAK TOPLANTIYA İLK KEZ KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı , Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.

daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer aldı. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yaptı.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 15:41
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