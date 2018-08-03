CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor! Koltuğu bir türlü bırakmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve yanına topladığı taraftarları ile koltuğa gözünü diken Muharrem İnce cephesi yaşanan Kurultay kriziyle beraber iyice kutuplaşmış durumda.
Son olarak yaşanan imza komedisinde İnce tarafının "630 imza topladık" açıklamasından sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bir açıklama yapmış ve İnce tarafının topladığı imzalar için "Yeterli sayı yok" demişti...
Bugün Muharrem Erkek'in bu açıklamasına cevap Gaye Usluer'den geldi. Usluer Twitter'dan yaptığı iki sayfalık açıklamasında Genel Merkez'e, Kurultay için yeterli imzanın noter onaylı bir şekilde teslim edildiğini vurguluyor.
Ayrıca Usluer açıklamasının ilerleyen kısımlarında imza veren bazı isimlerin imzalarının geri çektirildiğine ve bunların Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından ( geçerli sayılması gerektiği halde ) geçersiz imza gibi algı yaratılma gayretine de dikkat çekiyor.
CHP'de kurultay ve değişim istemeyenlerin çeşitli baskı ve hile yöntemlerine başvurduğunu vurgulayan Usluer, açıklamasını şu şekilde sonlandırıyor:
"Sonuç olarak,
Kurultay talebine ilişkin olarak delegelerimizin sayısal ve siyasal iradesi oluşmuştur. Bu andan itibaren yapılacak iş, spekülatif açıklamalardan vaz geçmek, olağanüstü kurultay tarihini açıklamak olacaktır."
İŞTE USLUER'İN YAPTIĞI O AÇIKLAMA:
Son olarak yaşanan imza komedisinde İnce tarafının "630 imza topladık" açıklamasından sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek bir açıklama yapmış ve İnce tarafının topladığı imzalar için "Yeterli sayı yok" demişti...
Bugün Muharrem Erkek'in bu açıklamasına cevap Gaye Usluer'den geldi. Usluer Twitter'dan yaptığı iki sayfalık açıklamasında Genel Merkez'e, Kurultay için yeterli imzanın noter onaylı bir şekilde teslim edildiğini vurguluyor.
Ayrıca Usluer açıklamasının ilerleyen kısımlarında imza veren bazı isimlerin imzalarının geri çektirildiğine ve bunların Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından ( geçerli sayılması gerektiği halde ) geçersiz imza gibi algı yaratılma gayretine de dikkat çekiyor.
CHP'de kurultay ve değişim istemeyenlerin çeşitli baskı ve hile yöntemlerine başvurduğunu vurgulayan Usluer, açıklamasını şu şekilde sonlandırıyor:
"Sonuç olarak,
Kurultay talebine ilişkin olarak delegelerimizin sayısal ve siyasal iradesi oluşmuştur. Bu andan itibaren yapılacak iş, spekülatif açıklamalardan vaz geçmek, olağanüstü kurultay tarihini açıklamak olacaktır."
İŞTE USLUER'İN YAPTIĞI O AÇIKLAMA:
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