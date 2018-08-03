Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı ve aynı zamanda Sivil Korumadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Nikos Toskas, başkent Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde meydana gelen ve 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın sebebiyle istifa ettiğini duyurdu. Başbakan Aleksis Çipras da Toskas'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.



Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangın felaketinde ölü sayısı 91'e yükselirken, 25 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti. Yangında, ölümlerin dışında 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.







27 Temmuz'da açıklama yapan Toskas, "Ben idarede büyük bir hata göremiyorum. Kaybımız büyük, herkesi sarstı ancak bu kadar güçlük ve bu kadar çok kayıp ile durumu idare etmemiz güçtü" diye konuşmuştu. Toskas, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a istifa mektubunu sunduğu bilgisini vererek, "Vicdani sebeplerden dolayı istifamı Başbakan'a sundum ancak mücadele sırasında bırakmanın doğru olmayacağını söyleyerek kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.



Çok kısa zamanda birden fazla yangının çıktığına işaret eden Toskas, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var" şeklinde konuşmuştu.