CHP içi muhalifler olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. PM Üyesi Gaye Usluer gazetecilere yaptığı açıklamada, noter tasdikli imza sayılarının 630 olduğunu açıkladı.

Üslüer'in açıklamaları şöyle:

"CHP'de bir düğüm var. Biz istiyoruz ki bunu düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var. Yüzde 22,6'lık bir sonuç var 24 Haziran'da aldığımız. En büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. 24 Haziran'da aldığımız sonucu anket sonucu olarak görüyoruz.

İsteğimiz kişilerin değişmesi, koltukta kimin oturacağı tartışması değildir. İsteğimiz CHP'nin yeni bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi ve bir kadro hareketinin başlatılabilmesidir.

İMZA SAYIMIZ 630



Siyasi partilerin yasasına göre noter zorunluluğu yok ve 5'te 1 üye sayısı ile kurultay gitmek mümkün ancak bizim için bunların dışında zorunluluklar da var. Delege sayımız 1240 bugün itibariyle. 621 noter onaylı imzaya ihtiyacımız vardı. Noter tasdikli imza sayımız 630.

621'i Ankara'da tasdik edildi. 7'si İstanbul'dan gelecek."

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



İmzalar sayılacak, tutanak tutulacak. Sonrasında ise imza sayısına ilişkin kesin sayısının açıklanması bekleniyor.

Parti içi muhalifler kesin sayıyı topladıklarını öne sürerken, parti yönetimi ise yeterli sayının toplanamadığını savunuyor.

Sonraki süreçte imzalar yönetime sunulacak, sonrasında genel merkezde inceleme süreci başlayacak.