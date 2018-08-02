Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Singapur'da bulunan Zarif, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi.

Zarif, "Müttefiklerinin dahi ABD'ye güvenemediği noktadayız. ABD, dün NATO müttefiki bir ülkenin bakanlarına yaptırım uyguladı. Bu girişim, o ülkenin içişlerine müdahaledir. Bütün bunlar ABD yönetiminin hukuk dışı politikalarda ve yaptırım bağımlılığında sınır tanımadığının göstergesidir." dedi.

ABD'Lİ YETKİL��LERLE GÖRÜŞMEK MANASIZDIR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'a ön koşulsuz görüşme teklifi kapsamında ASEAN toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Zarif, "ABD'li yetkililerle daha önce birçok kez görüştük. Mevcut ABD yönetimi taahhütlerine bağlı olmadığını gösterdi. Bu nedenle ABD'li yetkililerle görüşmek manasızdır." ifadelerini kullandı.

Zarif, müttefiklerine dahi yaptırım uygulayan ABD'nin sadece İran'da değil, tüm dünyada güvenilmez ülke haline geldiğini belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.ABD Hazine Bakanlığı da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, "Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için" yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.