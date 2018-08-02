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'dan 'ye sert tepkisi

Muhammed Cevad Zarif, 'nin müttefiki 'ye yaptırım getirmesiyle müttefikleri arasında dahi güvenilmez ülke haline geldiğini söyledi.

İrandan ABDye sert Türkiye tepkisi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği () Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Singapur'da bulunan Zarif, resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, 'nin 'ye yaptırım kararını değerlendirdi.

Zarif, "Müttefiklerinin dahi ABD'ye güvenemediği noktadayız. ABD, dün müttefiki bir ülkenin bakanlarına yaptırım uyguladı. Bu girişim, o ülkenin içişlerine müdahaledir. Bütün bunlar ABD yönetiminin hukuk dışı politikalarda ve yaptırım bağımlılığında sınır tanımadığının göstergesidir." dedi.

ABD'Lİ YETKİL��LERLE GÖRÜŞMEK MANASIZDIR
ABD Başkanı 'ın, Tahran'a ön koşulsuz görüşme teklifi kapsamında ASEAN toplantısında ABD Mike Pompeo'yla görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Zarif, "ABD'li yetkililerle daha önce birçok kez görüştük. Mevcut ABD yönetimi taahhütlerine bağlı olmadığını gösterdi. Bu nedenle ABD'li yetkililerle görüşmek manasızdır." ifadelerini kullandı.

Zarif, müttefiklerine dahi yaptırım uygulayan ABD'nin sadece İran'da değil, tüm dünyada güvenilmez ülke haline geldiğini belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.ABD da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, "Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için" yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.

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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 21:57
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