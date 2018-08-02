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Ne ne İnce

Ne Kılıçdaroğlu ne İnce
CHP'de kurultay için imzaların getirileceği gün geldi çattı ancak tartışmalar son bulmadı. imzaların bugün genel merkeze sunulacağını söylerken yeter sayı 625'in bulunup bulunmadığı ise muallakta kaldı. kulislerinde, kurultay isteyenler arasında İnce'ye de tepkili isimler olduğu belirtildi. Aralarında bazı eski milletvekillerinin de olduğu grubun 'ne İnce ne ' diyerek yeni lider arayışına girdiği kaydedildi. CHP kulislerinde ayrıca, Selin Sayek Böke, Gürsel Tekin gibi isimlerin de olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde Kılıçdaroğlu'na karşı İnce'den farklı olarak yeni isim arayışının gündeme gelebileceği ifade edildi.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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