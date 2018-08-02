CHP'de kurultay için imzaların getirileceği gün geldi çattı ancak tartışmalar son bulmadı. Muharrem İnce imzaların bugün genel merkeze sunulacağını söylerken yeter sayı 625'in bulunup bulunmadığı ise muallakta kaldı. CHP kulislerinde, kurultay isteyenler arasında İnce'ye de tepkili isimler olduğu belirtildi. Aralarında bazı eski milletvekillerinin de olduğu grubun 'ne İnce ne Kılıçdaroğlu' diyerek yeni lider arayışına girdiği kaydedildi. CHP kulislerinde ayrıca, Selin Sayek Böke, Gürsel Tekin gibi isimlerin de olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde Kılıçdaroğlu'na karşı İnce'den farklı olarak yeni isim arayışının gündeme gelebileceği ifade edildi.
Ne Kılıçdaroğlu ne İnce
Etiketler: muharrem ince , Kılıçdaroğlu , CHP
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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